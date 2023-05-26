Петербургский аэропорт Пулково принял первый рейс из Тегерана

Перевозчик Meraj Airlines будет выполнять один рейс в неделю по пятницам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принял первый пассажирский рейс из Тегерана, сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26 мая перевозчик приступает к регулярному выполнению рейсов в Тегеран. Это первая авиакомпания, которая в этом году открывает прямые рейсы в столицу Ирана из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчик будет выполнять в Тегеран один рейс в неделю по пятницам. Первый самолет из столицы Ирана приземлился в Петербурге в 15:45 мск, борт в обратном направлении вылетел в 17:14, следует из табло на сайте аэропорта.

На минувшей неделе замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" сообщал, что возобновление прямого рейса Санкт-Петербург - Тегеран ожидается в начале июня. О том, что с 1 июня прямые регулярные рейсы в Тегеран из Петербурга и обратно запустит авиакомпания Nordwind Airlines, сообщали также в пресс-службе ВВСС. Эти перелеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.