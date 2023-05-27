Вице-спикер Госдумы предложил смягчить правила парковки в Москве

Владислав Даванков также предложил эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, а в иных случаях - штрафовать владельцев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. SMS-уведомление о нарушении правил парковки в Москве должно приходить за 10 минут до эвакуации автомобиля. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Можно было сделать по-хорошему. Перед эвакуацией прислать SMS-уведомление о том, что нарушил правила. Если за 10 минут не вернулся, тогда эвакуировать машину. Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом. Была машина - и нет ее", - написал Даванков в своем Telegram-канале.

Он также предложил эвакуировать только те машины, которые мешают проезду, а в иных случаях - штрафовать владельцев. По его мнению, каждый житель столицы должен видеть онлайн, сколько денег собрано за парковки в районе его проживания и как они потрачены.

Даванков считает также, что необходимо сделать первые 15 минут парковки в Москве бесплатными, поскольку оплатить ее за пять минут многие не успевают. Также, по его мнению, стоит сделать скидку 50% для москвичей на парковку в соседних районах.

"Плату за парковки должен распределять совет депутатов района - на благоустройство улиц и дворов. Город должен быть умным и удобным для людей. Таким мы его и сделаем", - резюмировал вице-спикер.