Кириенко назвал самореализацию одной из важных ценностей нынешней молодежи

Первый замглавы администрации президента также отметил, что с запуском академии творческих индустрий "Меганом" завершается программа создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Самореализация является одной из важных ценностей нынешнего молодого поколения. Такое мнение в субботу выразил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе осмотра крымского образовательного центра - академии творческих индустрий "Меганом", ставшей новым проектом арт-кластера "Таврида".

"Академия творческих индустрий "Меганом" - это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида". Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба платформы "Таврида.Арт" в субботу.

Первый замглавы администрации президента отметил, что академия создавалась вместе с участниками проекта, "они здесь не просто гости, а полноценные соавторы". "Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения - ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать", - считает он.

Кириенко напомнил, что академия "Меганом" создана по прямому решению президента России Владимира Путина. "Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, академия "Меганом" - это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия - это страна возможностей", - заметил он.

С запуском академии завершается программа создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. "Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед", - резюмировал Кириенко.

Новая академия

Общая площадь академии занимает 27 га. Во время прогулки Кириенко осмотрел жилые корпуса. Всего их пять, в общей сложности для слушателей предусмотрено 180 номеров, в том числе для маломобильных групп. Кириенко также посетил учебные корпуса. Как отметили в пресс-службе "Тавриды.Арт", это многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. кв. м., они единовременно могут принять до 900 человек. В них расположены мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом.