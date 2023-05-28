Путин заявил о важности быстрой доставки продуктов и стройматериалов в новые регионы РФ

Президент России отметил, что необходимо тесное взаимодействие пограничников с другими подразделениями ФСБ, вооруженными силами и Росгвардией, а также органами власти регионов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем пограничника подчеркнул важность защиты рубежей рядом с зоной СВО при одновременном обеспечении быстрой доставки всего необходимого в новые регионы.

"Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации - в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал глава государства.

По его словам, здесь необходимо самое тесное взаимодействие пограничников с другими подразделениями ФСБ, вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов.

Путин выразил уверенность в профессионализме и отваге сотрудников службы. "Знаю, вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы", - заключил он.