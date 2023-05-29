Врио главы "Вектора" назначили одним из разработчиков тест-систем на COVID-19

Александр Агафонов принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" по научной работе, один из разработчиков методов диагностики COVID-19 Александр Агафонов назначен временно исполняющим обязанности главы центра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Вектора".

"Врио генерального директора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов", - рассказали в пресс-службе центра.

Согласно информации сайта "Вектора", доктор биологических наук Александр Агафонов работает в центре с 1983 года. Он принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. Ученый-вирусолог работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, за особые заслуги при разработке и внедрении инновационных методов диагностики инфекционного заболевания COVID-19 Агафонов награжден орденом Пирогова.

17 мая Роспотребнадзор сообщил, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен, причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Уточнялось, что "Вектор" продолжит свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами.