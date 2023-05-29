Владелец "Википедии" подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Компания Wikimedia Foundation приняла такое решение из-за требования ведомств ограничить доступ к нескольким статьям в электронной энциклопедии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за требования этих ведомств ограничить доступ пользователей к нескольким статьям в электронной энциклопедии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда.

"В Тверской районный суд города Москвы поступили два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А. В. Разинкину, Роскомнадзору. В иске Wikimedia Foundation просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в "Википедии" и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации", - сказали в пресс-службе. Там не уточнили, о каких именно статьях идет речь.

"Беседы по указанным делам назначены на 10 июля в 09:45 мск и в 11:25 мск", - отметили в суде. Беседой называют предварительное заседание, по закону оно проходит в закрытом для прессы и общественности режиме.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. Суд в Москве неоднократно штрафовал ее за отказ удалить запрещенную в РФ информацию после того как организация отказывалась добровольно выполнить соответствующие требования Роскомнадзора и прокуратуры.

В феврале компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года тот же судебный участок оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха.