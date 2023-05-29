Замглавы Минздрава обсудил с главой ВОЗ вопрос о московском офисе

Также стороны обсудили "научную и основанную на фактах деятельность" организации

ЖЕНЕВА, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай провел в Женеве встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Речь шла, в частности, о принятом Европейским региональным комитетом ВОЗ решении о перемещении московского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) в Копенгаген, сообщил Гебрейесус в понедельник в Tittwer.

"Встретился с заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем. Обсудили научную и основанную на фактах деятельность ВОЗ, перемещение Европейского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними в Копенгаген, а также работу России по укреплению здоровья матери и ребенка", - отметил глава организации.

15 мая Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство участников которой проголосовали за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболевания и борьбе с ними. Сессия была проведена по просьбе 30 государств - членов из Европейского региона ВОЗ, которые потребовали передачи функций и управления деятельностью офиса Европейскому региональному бюро ВОЗ, расположенному в Копенгагене, не позднее 1 января 2024 года. НИЗ являются ведущей причиной смертности в Европейском регионе ВОЗ: на четыре основных типа заболеваний в этой области - сердечно-сосудистые, рак, диабет и хронические респираторные - приходится почти 75% смертей в регионе, который охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии.

Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в прошлый вторник, сообщил, что российское министерство здравоохранения обратилось к секретариату ВОЗ с просьбой обеспечить предоставление разъяснения по фактам политизированных нарушений процедур организации. В качестве примера он привел безосновательное лишение РФ права размещать офис ВОЗ по профилактике НИЗ. По его словам, проект, целью которого была помощь нуждающимся странам в борьбе с соответствующими болезнями, "реализовывался исключительно на взносы России в течение последних 10 лет". Офис стал глобальным центром передового опыта, пояснил Глаголев.