Реставрацию фасадов ансамбля Карла Росси в Петербурге закончат до конца года

Речь идет о корпусах Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения Российской империи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Реставрацию фасадов ансамбля зданий улицы Карла Росси и прилегающей к ней площади Островского планируют завершить в этом году. Речь идет о формирующих бывшую Театральную улицу (до 1923 года) корпусах Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения Российской империи, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга

"До конца года планируется завершить реставрацию выходящих на площадь Островского фасадов памятников федерального значения - зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров", - сказали в пресс-службе.

Одновременно профильный комитет городской администрации начал разрабатывать проект реставрации собственного доходного дома архитектора Басина, который находится на площади Островского и дополняет ансамбль улицы Зодчего Росси, Александринского театра, Российской национальной библиотеки, Аничкова дворца, Екатерининского и Аничкова садов.

К настоящему времени на последних неотреставрированных фасадах зданий Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения Российской империи завершена установка лесов, специалисты приступили к расчистке фасадов. В ходе работ будут восстановлены поврежденные и утраченные чугунные балясины балюстрады, отреставрированы ступеньки крылец, входные двери, известняковый цоколь.

"Реставрацию знаменитых зданий архитектурного ансамбля улицы Зодчего Росси мы проводим на средства городского бюджета по программе КГИОП. Эти дома - последняя часть ансамбля этой уникальной улицы, которые не были охвачены реставрацией. После завершения она предстанет во всем своем великолепии, какой ее задумал великий петербургский архитектор Карл Росси", - отметил губернатор Александр Беглов.

Общий архитектурный облик зданий, построенных по проекту Карла Росси в 1830-е годы, сохранился до наших дней в первоначальном виде. По замыслу архитектора, ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 м, при этом длина улицы - 220 м, что ровно в 10 раз превышает ее высоту и ширину.