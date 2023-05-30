Незаконно застроенный участок на северо-востоке Москвы освободили под благоустройство

На участке появятся пешеходное пространство с зонами отдыха и малыми архитектурными формами, зеленые насаждения и скейт-парк

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Участок земли на северо-востоке Москвы площадью более 6 тыс. кв. м освободили от незаконной застройки, территорию планируют благоустроить. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы.

"Земельный участок площадью более 6 тыс. кв. м возле строящейся станции метро на Дмитровском шоссе освобожден от незаконной застройки. В дальнейшем он станет частью территории, запланированной к благоустройству", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что на северо-востоке столицы в районе Дмитровского шоссе, дом 120 располагался заброшенный автозаправочный комплекс. Земельный участок площадью 6 647 кв. м ранее был предоставлен в аренду юридическому лицу.

Сейчас участок уже освобожден от незаконной постройки. Он часть территории рядом со строящейся станцией метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, которую планируется благоустроить осенью 2023 года. Здесь появятся пешеходное пространство с зонами отдыха и малыми архитектурными формами, зеленые насаждения и скейт-парк.