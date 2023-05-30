В Иванове семье Героя России Александра Макарова вручили медаль "Золотая Звезда"

Он погиб при исполнении задач специальной военной операции на Украине

ТАСС, 30 мая. Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-майор Нариман Тимергазин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вручили медаль "Золотая Звезда" родственникам погибшего в СВО гвардии подполковника Александра Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Бесстрашие и отвага, высокий профессионализм и умение принимать грамотные решения - это те черты характера, за которые его [Александра Макарова] уважали товарищи по службе. Он никогда не прятался за спины друзей, с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и до последней минуты оставался верен выбранной профессии - защищать Родину", - сказал Тимергазин, слова которого приводит пресс-служба во вторник.

Генерал-майор и губернатор передали семье военнослужащего медаль "Золотая Звезда" и Почетную грамоту президента России. На церемонии также присутствовали сослуживцы Макарова, ветераны воздушно-десантных войск, представители общественных организаций, воспитанники патриотических объединений региона. "Александр Дмитриевич - настоящий герой, настоящий боец", - отметил глава региона.

Макаров родился в 1983 году. После учебы в Санкт-Петербургском ракетно-артиллерийском кадетском корпусе поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова. После окончания училища его направили для дальнейшего прохождения службы в 98-ю гвардейскую Воздушно-десантную дивизию, где прошел путь от командира взвода до командира парашютно-десантного батальона гвардейского парашютно-десантного полка.

В ходе специальной военной операции на Украине Макаров находился на особо опасных направлениях, поддерживал высокий боевой дух подчиненных, отметили в пресс-службе. 17 января 2023 года он героически погиб. Указом президента России за мужество и героизм военнослужащему присвоили звание Героя России посмертно. Его также наградили Орденом Мужества посмертно, медалью "За отвагу", медалью Суворова, медалями "За воинскую доблесть" I и II степени и другими медалями Министерства обороны России.