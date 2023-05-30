В Сочи инвалиды-колясочники смогут посещать экскурсии большими группами

Первыми участниками пилотного проекта стала группа из 10 человек

СОЧИ, 30 мая. /ТАСС/. Пилотный проект по организации экскурсионного отдыха групп инвалидов-колясочников запустили в Сочи. Информация об этом размещена на сайте мэрии города во вторник.

"В Сочи стартовал пилотный проект по организации экскурсионного отдыха для больших групп инвалидов-колясочников", - говорится в сообщении.

Первыми участниками пилотного проекта стала группа из 10 маломобильных жителей регионов России. Они посетили парк "Ривьера", морской вокзал, совершили прогулку вдоль побережья на теплоходе, а также побывали на Змейковских водопадах, расположенных на территории Сочинского национального парка, уточнили в пресс-службе администрации города.

В Сочи создали необходимые условия для того, чтобы маломобильные туристы могли беспрепятственно передвигаться по городу не только в его прибрежной части, но и в горной местности. Также сообщается, что на 35 пляжах к началу купального сезона установят 40 мобильных пандусов для спуска в воду.

В пресс-службе добавили, что власти планируют приобрести специализированный автобус, оборудованный для передвижения маломобильных жителей и гостей города. Это позволит привлекать людей с инвалидностью к участию в социальных мероприятиях, полноценно развивать в городе адаптивный спорт, что в целом будет способствовать развитию курорта как места инклюзивного отдыха для маломобильных людей.

В 2023 году бюджет муниципальной программы по формированию доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения в Сочи увеличили в три раза. Всего по государственным программам, национальным проектам и за счет курортного сбора планируется привлечь на эти цели около 1 млрд рублей.