Новгородские медики переймут опыт высокотехнологичных операций у коллег из Архангельска

Как уточнил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, речь идет об отдельном корпусе для оказания помощи кардиологическим пациентам по типу замкнутого цикла

ТАСС, 30 мая. Практику коллег из Архангельской области по наблюдению за пациентами после острых сосудистых событий будут внедрять в ЦГКБ Великого Новгорода. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам достигнутых договоренностей во время рабочей поездки в Архангельскую область.

"Очень интересно и полезно для нас было знакомство с кардиологическим центром, поскольку мы в Новгородской области сейчас создаем единую кардиологическую службу. В Архангельске все организовано очень удобно. Это отдельный корпус для оказания помощи кардиологическим пациентам по типу замкнутого цикла. Эту практику коллег из Архангельской области по наблюдению за пациентами после острых сосудистых событий мы внедрим в ЦГКБ Великого Новгорода", - сказал Никитин.

Вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским делегация Новгородской области побывала в возведенном по нацпроекту "Здравоохранение" лечебно-диагностическом корпусе Архангельской областной детской клинической больницы, а также оценила возможности хирургических служб Первой городской клинической больницы. Большой интерес у новгородской делегации вызвала работа эндоваскулярного центра и регионального сосудистого центра Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич. Сегодня в состав центра входят несколько подразделений, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, отделения анестезиологии-реанимации, неотложной кардиологии, ранней реабилитации для больных ОНМК и другие.

Никитин также отметил, что в Поморье завершается строительство нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы, где появится отделение онкогематологии, в котором можно будет оказывать медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями в полном объеме, включая химиотерапию. "Мы обязательно применим ваш опыт оказания помощи таким детям у нас в регионе. Дополнительно обучим специалистов по детской онкологии для Детской областной больницы", - сообщил губернатор Новгородской области.

Губернаторы посетили нейрохирургическую операционную Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич, где установили высокотехнологичное оборудование, в частности устройство для нейронавигации. Оборудование помогает нейрохирургам с точностью до миллиметра определить положение патологического образования и удалить его, сохраняя здоровые ткани.

По словам врачей, уникальность современного оборудования и технологий, которые используют архангельские врачи, заключается не только в органосохранении при удалении новообразований, но и в малоинвазивности, минимальной травматичности процессов. Сегодня благодаря самой современной в мире навигационной системе, нейрохирургической стойке и другому высокотехнологичному оборудованию хирурги выполняют сложнейшие операции, сохраняя жизни людей.