Песков прокомментировал идею присвоить почетное звание "Город-герой" Донецку и Луганску

Мужество жителей новых регионов РФ нужно отмечать, уверен пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Героизм жителей новых российских регионов нужно отмечать, но каким именно образом - предстоит решить парламентариям. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, особенно жители Донецка, Луганска проявляют абсолютное геройство в последние девять лет", - сказал представитель Кремля, комментируя предложение присвоить почетное звание "Город-герой" Донецку и Луганску. Песков отметил, что именно для обеспечения безопасности жителей этих городов и всех четырех новых регионов РФ ведется специальная военная операция.

"Конечно, мужество этих городов нужно отмечать, но каким образом - давайте дождемся, когда поработают наши законодатели", - предложил Песков.

Ранее в ЛДПР предложили вернуть звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску.