Порядка 1,3 млн кв. м асфальта заменят на МКАД в этом году

Асфальт заменят на 13 участках внутренней стороны и 8 на внешней, транспортных развязках Бесединская, Прудищенская и Успенская

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по замене 1,3 млн кв. м асфальтового покрытия на МКАД. Об этом в среду сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в столице стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году запланированы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 31 участок общей площадью 1,3 млн кв. м", - сказал он.

Заместитель мэра уточнил, что асфальт заменят на 13 участках внутренней стороны и 8 на внешней, транспортных развязках Бесединская, Прудищенская и Успенская. Работы пройдут на шести участках дорожно-мостовых сооружений, включая Ленинградскую эстакаду, Каширский путепровод и Яузский мост.

"Интенсивное движение и резкие перепады температуры в осенне-зимний период оказывают повышенную нагрузку на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности. Поэтому дорожные службы регулярно проверяют состояние покрытия, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах обновят более 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий.