Более 140 ресторанов и кафе станут участниками проекта "Завтрак в Подмосковье"

Проект начнется 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Проект "Завтрак в Подмосковье" стартует в Московской области с 1 июня. В рамках акции жители и гости региона смогут приобрести утренние завтраки в более чем 140 ресторанах и кафе по специальному меню, сообщили ТАСС в среду в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Новый проект "Завтрак в Подмосковье" откроет летний туристический сезон в Московской области. Региональный гастропроект начнется в первый день лета и продлится до 31 августа", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проект разработан совместно министерством сельского хозяйства и продовольствия области и министерством культуры и туризма региона.

"Гастрономический проект "Завтрак в Подмосковье" объединил более 140 ресторанов и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние меню, состоящие из нескольких блюд. Приобрести сет можно по фиксированной цене от 200 рублей", - процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

В министерстве уточнили, что участников проекта можно будет определить по специальной наклейке на двери заведения. Также все заведения-участники будут отмечены на интерактивной карте туристического портала.

"Этим летом мы подготовили для жителей и гостей Московской области интересное и вкусное предложение. Проект "Завтрак в Подмосковье", разработанный Министерством культуры и туризма Московской области совместно с региональным Министерством сельского хозяйства и продовольствия, стартует в первый день июня и продлится весь сезон. Уверена, что проект заинтересует как местных жителей, так и туристов. Это еще один шаг в развитии гастрономического туризма в Подмосковье", - привели слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.