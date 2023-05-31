Более 350 детей вернули в Дагестан из зон боевых действий на Ближнем Востоке

Алгоритм действий по реабилитации, социализации несовершеннолетних включает медосвидетельствование специалистами федерального научно-исследовательского центра, прохождение адаптированной программы обучения, профориентацию и помощь в трудоустройстве

МАХАЧКАЛА, 31 мая./ТАСС/. Более 350 дагестанских детей за последние 5 лет возвращены из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявила уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

"За последние 5 лет более 350 детей возвращены из зон вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, эти дети проходят отдельную, разработанную в республике универсальную модель комплексного сопровождения, она авторская", - сказала Ежова.

По ее словам, алгоритм действий по реабилитации, социализации несовершеннолетних, вывезенных из зон боевых действий, включает медицинское освидетельствование специалистами федерального научно-исследовательского центра, прохождение адаптированной программы обучения, профориентацию и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

"В настоящее время этапы профориентации прошли 80 детей старшей возрастной группы (от 12 лет), среди них шесть совершеннолетних, которые уже трудоустроены",- добавила омбудсмен в Дагестане.