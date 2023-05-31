31 мая, 17:18

Мурашко предложил "Единой России" подключиться к популяризации профосмотров

Глава Минздрава отметил, что все медицинские службы готовы принять необходимое количество граждан для проведения таких осмотров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил "Единой России" подключиться к популяризации профосмотров среди жителей страны. Об этом он заявил в среду на заседании генсовета партии.

"В этом году у нас огромная задача - осмотреть более 80 млн человек, профилактическими осмотрами охватить, и мы видим, что за первый квартал эта цифра составила 70% от плана. Поэтому нам очень важно, чтобы "Единая Россия" в том числе подключилась с вопросами о популяризации данного направления", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что все медицинские службы готовы принять необходимое количество граждан для проведения профилактических осмотров. "Поэтому сейчас вопрос только за активностью нашего населения", - добавил он. 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия"Единая Россия"
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