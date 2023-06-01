На Ямале охват населения вакцинацией от ковида превышает 90%

Показатель смертности от COVID-19 в регионе снизился вдвое за месяц

ТАСС, 1 июня. Более 90% от общей численности взрослого населения охвачено вакцинацией от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). С начала года показатель увеличился на 1,6%, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"В настоящее время вакцинировано более 91,5% от общей численности взрослого населения ЯНАО. На конец первого месяца 2023 года охват вакцинированных составлял более 89,9% от общей численности взрослого населения ЯНАО", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что своевременная вакцинация против COVID-19 снижает вероятность заболевания и защищает от тяжелого течения болезни. Коронавирусная инфекция протекает тяжелее среди невакцинированных лиц, особенно среди лиц, относящихся к группам риска (лица старших возрастных группах, с хроническими заболеваниями).

Показатель смертности от ковида на Ямале снизился вдвое за месяц. В частности, благодаря широкой прививочной кампании. По данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии зарегистрировано более 156 тыс. случаев коронавирусной инфекции на Ямале.