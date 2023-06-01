В Сочи открыли первый интерактивный научный музей под открытым небом для детей

Комплекс создали в рамках Десятилетия науки и технологий

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Открытие первого в России интерактивного научного комплекса, созданного проектом молодых ученых "Научные детские площадки" в рамках Десятилетия науки и технологий, состоялось в четверг на Цветном бульваре в Сочи, сообщила пресс-служба городской мэрии.

"Первого июня, в Десятилетие науки и технологий, на Цветном бульваре в Сочи открылась первая масштабная научная детская площадка. <…> Фактически в центре Сочи создан интерактивный музей под открытым небом, где, играя, <…> дети смогут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну. Учителя школ смогут проводить уроки естествознания на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Как сказал на церемонии открытия научной детской площадки глава Сочи Алексей Копайгородский, чью цитату приводит пресс-служба, само место для нее выбрано неслучайно.

"Место для площадки согласовано с нашими жителями, сам микрорайон густонаселен, рядом несколько детсадов и школ. Сквер на Цветном бульваре, где завершено строительство и оснащение площадки, пользуется популярностью и среди гостей курорта. Сама площадка состоит из трех самостоятельных тематических зон со спортивными элементами на общей площади более 350 кв. м", - отметил Копайгородский.

Сочи стал пилотным регионом для реализации проекта "Научные детские площадки" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 год. В создании проектов научных детских площадок принимают активное участие российские ученые и представители координационного Совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Планируется, что к 2025 году подобные объекты появятся не менее чем в 30 городах России.

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