Москвичам в центрах госуслуг дадут советы о том, как привить любовь к чтению с детства

При оформлении свидетельства о рождении заявители получат буклет "Метр с книжкой", в котором собраны сведения о том, как читать с детьми от 0 до 7 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москвичи получат рекомендации по чтению с детьми при оформлении свидетельства о рождении в центрах госуслуг. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы.

"Ко Дню защиты детей офисы "Мои Документы" совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара разработали полезные рекомендации для родителей, которые помогут привить любовь к чтению детям. Теперь (с 1 июня - прим. ТАСС) при оформлении свидетельства о рождении в центрах госуслуг заявители получат буклет "Метр с книжкой". В нем собраны сведения о том, как читать с детьми от 0 до 7 лет", - сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что разделы брошюры составлены по возрастам и учитывают задачи и психологические особенности детей на разных этапах развития. В каждом из них есть список литературы. Например, в разделе, предназначенном для детей в возрасте до полутора лет, рекомендуются книги "Игрушки" А. Барто, "Очень голодная гусеница" Э. Карла, "Яблочки-пятки: стихи для самых маленьких" А. Орловой и других известных авторов.

"Например, в возрасте до полутора лет малыши способны сосредоточиться на книге не больше чем на 1-2 мин, а с 5-6 лет ребенок уже сам учится читать. Здесь можно найти рекомендации библиотекарей, педагогов и психологов по выбору литературных жанров и типов книг и их соответствию возрасту ребенка, а также советы мам и папам о том, как создать атмосферу для чтения, как работать с книгой, как сделать так, чтобы ребенок не перестал читать в дальнейшем", - добавила Ракова.

Центры госуслуг "Мои Документы" предоставляют более 280 услуг, 99% из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.