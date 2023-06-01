В Кузбассе на мемориале воину-освободителю впишут имена полных кавалеров ордена Мужества

В частности, три ордена Мужества есть у командира специального отряда быстрого реагирования "Символ" управления Росгвардии по Кузбассу, обладателя звания "Герой Кузбасса" Константина Огия

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Имена полных кавалеров ордена Мужества увековечат на мемориале воину-освободителю в Кемерове, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в четверг.

"Я принял решение увековечить имена тех, кто имеет три ордена Мужества - у нас в Кузбассе уже есть и такие. Их имена будут здесь вписаны навечно", - приводит слова Цивилева пресс-служба правительства региона.

В частности, три ордена Мужества есть у командира специального отряда быстрого реагирования "Символ" управления Росгвардии по Кузбассу, обладателя звания "Герой Кузбасса" Константина Огия. Он неоднократно участвовал в задержании особо опасных вооруженных преступников, воевал в Афганистане, участвовал в военных операциях на территориях Чечни и Украины.

Мемориал воину-освободителю был открыт в Кемерове в 2022 году и посвящен боевой доблести всех сибиряков в годы Великой Отечественной войны. В центре комплекса установлена точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов, спасший немецкую девочку. К монументу воину-освободителю ведет 300-метровая аллея с пилонами, на которых увековечены имена 3 тыс. героев-сибиряков.