В МЧС заявили, что взаимоотношения с МО налажены и будут продолжаться с учетом угроз

Александр Куренков отметил, что МЧС является вторым эшелоном российской армии, его полной поддержкой

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в четверг заявил, что взаимоотношения МЧС и Минобороны налажены и будут продолжаться с учетом возникающих угроз.

"Взаимоотношения с российской армией налажены и будут продолжаться в рамках определенных контактов и тех угроз, которые возникают в мире", - сказал он в четверг на пресс-подходе в рамках салона "Комплексная безопасность - 2023".

Куренков отметил, что МЧС является вторым эшелоном российской армии, его полной поддержкой.

На выставке салона "Комплексная безопасность - 2023" представлены 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования. Для участия в мероприятии прибыли 90 представителей 24 иностранных государств. Куренков в рамках салона проведет ряд встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров.

Салон завершится 3 июня учениями в Ногинском спасательном центре МЧС РФ.