Путин считает, что многодетные семьи "благословлены Богом"

Президент заявил об этом на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Люди, которым удается создать многодетную семью, благословлены Богом на свой родительский подвиг, считает президент России Владимир Путин.

Глава государства высказался об этом на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - им награждают тех, у кого семеро и больше детей. Путин обратил внимание, что из-за экологии и различных других причин в мире в целом, да и в России, "довольно часто возникают случаи, когда люди хотят иметь детей, но [у них] возникают проблемы со здоровьем". И в итоге "они все делают для того, чтобы у них был ребенок".

"Слава Богу, современная медицина дает возможность помочь и помогает людям обрести это счастье - материнства, отцовства, семейное счастье. А вам, так скажем, Всевышний дает такую возможность без всяких вопросов и проблем. И на мой взгляд, в этом что-то есть. Я думаю, что Всевышний таких людей, как вы, благословляет на этот родительский подвиг", - поделился своим мнением глава государства.

Как считает президент, многодетные семьи выполняют "миссию, важнее которой вообще ничего нет". "Вы поднимаете на ноги людей, которые появляются на свет благодаря вам. В этом огромное счастье. И если Господь вас благословляет на это, то этому можно только порадоваться", - уверен Путин.

Но этот принцип, продолжил он, вероятно, работает и в обратную сторону. "Когда у людей нет понимания, что такое родительское счастье, что такое семейное счастье, значит, наверное, им и не надо. Вот Господь и не дал им этого святого и благородного чувства быть счастливым от детей и от благополучной, большой, дружной семьи", - заметил президент.

Путин добавил при этом, что многодетные подают замечательный пример для других россиян. "И я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Уверен, что вы сами счастливы. Хочу вам пожелать, чтобы так и оставалось", - заключил он.