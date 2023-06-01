Путин рассказал, сколько спит

Президент сообщил, что его рабочий график позволяет спать примерно по шесть часов в сутки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что его рабочий график позволяет спать примерно по шесть часов в сутки, хотя прошедшей ночью получилось "гораздо меньше".

В День защиты детей глава государства по видеосвязи пообщался с многодетными семьями. Один из членов семьи Ильиных из Архангельской области поинтересовался графиком президента и тем, удается ли ему найти время на сон. "Конечно, я, как и все люди, сплю", - улыбнулся Путин. "Сплю немного, наверное, 6-7 часов, 6 в основном. Сегодня, правда, спал гораздо меньше. Так получилось", - признался президент.

Он не стал раскрывать подробности своего рабочего графика, заметив, что он "достаточно однообразный". Однако Путин обратил внимание на необходимость физической нагрузки. "Я, в отличии от некоторых людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, это помогает в работе", - отметил он.