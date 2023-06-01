Путин считает, что цельный характер сибиряков обусловлен суровыми природными условиями

Как отметил президент, они привыкли полагаться друг на друга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители Сибири издавна находились в суровых природных условиях и привыкли полагаться друг на друга, этим обусловлены особенности их стойкого характера, отметил президент РФ Владимир Путин.

Такую точку зрения глава государства выразил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", общаясь с семьей из Новосибирска. "Я думаю о том, почему такой цельный характер у сибиряков. Видимо, в тяжелых природных условиях всегда люди жили, поэтому для того, чтобы выживать в этих условиях и чувствовать себя комфортно, нужно было вместе работать, надо было иметь возможность положиться на товарища, на того человека, который рядом", - отметил Путин. В целом, по его словам, сибиряки "отличаются характером".