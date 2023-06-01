1 июня, 12:59

Путин считает, что цельный характер сибиряков обусловлен суровыми природными условиями

Как отметил президент, они привыкли полагаться друг на друга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители Сибири издавна находились в суровых природных условиях и привыкли полагаться друг на друга, этим обусловлены особенности их стойкого характера, отметил президент РФ Владимир Путин.

Такую точку зрения глава государства выразил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", общаясь с семьей из Новосибирска. "Я думаю о том, почему такой цельный характер у сибиряков. Видимо, в тяжелых природных условиях всегда люди жили, поэтому для того, чтобы выживать в этих условиях и чувствовать себя комфортно, нужно было вместе работать, надо было иметь возможность положиться на товарища, на того человека, который рядом", - отметил Путин. В целом, по его словам, сибиряки "отличаются характером". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация