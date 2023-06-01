Лучшие гиды России получат по 100 тыс. рублей от Русского географического общества

Прием заявок на конкурс продлится до конца августа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Победители пятого конкурса "Лучший гид России", который стартовал 1 июня, получат 100 тыс. рублей за лучший ролик-экскурсию по интересным местам страны, который может записать каждый житель страны. Прием заявок продлится до конца августа, сообщает в четверг пресс-служба Русского географического общества.

"Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео. Расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей. Всего пять номинаций: "Город" (история, легенды, интересные места); "Музей" (события, уникальные экспозиции, исторические тайны); "Экотуризм" (маршруты, национальные парки, места с нетронутой природой); "Гастрономия" (национальные кухни: история и современность); "До 18 лет" (номинация для юных гидов в возрасте от 12 до 18 лет). Главная награда в каждой номинации - 100 тысяч рублей. Победитель в номинации для гидов до 18 лет получит сертификат на 100 тысяч рублей для путешествия по России. Обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы конкурса и памятные подарки от Русского географического общества", - говорится в сообщении.

Видео может быть снято как в традиционном формате, так и в забеге по экотропе, в походе на байдарке, во время восхождения к горной вершине, а также на самокате, велосипеде, роликах или пешком. В конкурсе может принять участие любой человек старше 12 лет - как гражданин России, так и иностранец. При этом важно, чтобы ролик был снят в России и озвучен на русском языке. Прием работ пройдет по 31 августа, отбор победителей членами жюри - по 15 октября. В жюри конкурса входят ведущие эксперты по туризму, победители конкурса "Лучший гид России", а также журналисты и блогеры, уточнили в пресс-службе.

"Лучший гид России" был учрежден в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом "Моя планета" и радио "Маяк". За четыре года существования проекта на сайт лучшийгид.рф поступило более 2,4 тысячи работ - уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России.

О Русском географическом обществе

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России.