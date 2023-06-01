На свадьбе кронпринца Иордании присутствуют принц Уильям с женой и первая леди США

В церемонии принимают участие свыше 1,7 тыс. гостей, в том числе 140 членов монарших семей Европы, Ближнего Востока и Азии

БЕЙРУТ, 1 июня. /ТАСС/. Праздничная церемония по случаю свадьбы наследного принца Иордании Хусейна бен Абдаллы и саудовской подданной Раджвы Аль Сейф проходит в четверг в королевском дворце Захран в Аммане. По сведениям новостного портала An Nashra, в ней принимают участие свыше 1,7 тыс. гостей, в том числе 140 членов монарших семей Европы, Ближнего Востока и Азии. Первым на церемонию прибыл наследник британского престола принц Уэльский Уильям с женой Кейт. Среди почетных гостей первая леди США Джилл Байден.

28-летний кронпринц, выпускник Сандхерстской военной академии, женится на 29-летней архитекторе Раджве Аль Сейф, которая по линии матери связана кровными узами с саудовским королевским домом.

"Хусейн - мой старший сын, и я как любящая мать давно мечтала о его женитьбе, - сказала иорданская королева Рания, обращаясь к собравшимся подданным и гостям. - Хусейн также сын всей Иордании, поэтому сегодня особый праздник для нашего народа".

По мнению политолога Араиба ар-Рантави, этот брак "представляет собой решающий шаг для принца Хусейна на пути к престолонаследию". "Кроме того, следует ожидать, что эта свадьба откроет хорошие перспективы для укрепления иордано-саудовских отношений", - подчеркнул аналитик.