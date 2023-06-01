Кравцов предложил школьнику из Кемерова стать его советником

Егор Семенов победил в конкурсе "Школьная лига лекторов"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил победителю конкурса "Школьная лига лекторов", десятикласснику из Кемерова Егору Семенову стать его советником по просветительской деятельности на общественных началах.

"Егор, поздравляю тебя, что ты стал победителем. Это очень серьезный этап, достижение. Хочу тебе предложить стать моим советником на общественных началах по просветительской деятельности", - сказал он, выступая на фестивале "Движения первых".

Организатором фестиваля выступает российское движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Росмолодежи и Министерства просвещения РФ.

В рамках фестиваля Кравцов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева вручили участникам движения их первые паспорта.