В Пекине открылся филиал Российско-китайского центра инновационного предпринимательства

Председатель координационного совета РКЦИП Артем Лукашевич сообщил, что центр создан для обмена и сотрудничества между различными инновационными и предпринимательскими организациями

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Церемония открытия филиала Российско-китайского центра инновационного предпринимательства (РКЦИП) состоялась в четверг в Пекине.

"Центр создан для обмена и сотрудничества между различными инновационными и предпринимательскими организациями. Мы хотим помочь российским компаниям беспрепятственно выходить на китайский рынок, а китайским - на российский рынок. Также мы содействуем созданию совместных инновационных проектов двух стран", - рассказал ТАСС председатель координационного совета РКЦИП Артем Лукашевич.

На церемонии открытия выступил представитель торгпредства РФ в КНР Даниил Золотов. По его словам, в последние годы научно-технические отрасли двух стран становятся более тесно связанными, углубляется общение между российскими и китайскими специалистами, а также растет энтузиазм в отношении регионального сотрудничества.

"Это событие [открытие филиала] также в полной мере отражает готовность России и Китая к углубленному общению и сотрудничеству в сферах науки и технологий, инноваций и предпринимательства, а также к обменам между квалифицированными специалистами", - отметил Золотов.

"Мы создадим платформу для более оптимального распределения инновационных ресурсов, чтобы предприниматели могли найти рынок для передовых технологий", - сказал на мероприятии председатель китайской компании "Инвестиционный менеджмент Шуанчуанцзе" Мяо Инвэй, который входит в экспертный совет РКЦИП.

Российско-китайский центр инновационного предпринимательства создан в Москве в 2019 году. Это международная некоммерческая организация, которая содействует интеграции российско-китайской инновационной инфраструктуры.