Мурашко примет участие в российско-узбекском медфоруме в Самарканде

В ходе мероприятия запланированы научные сессии и дискуссии, двусторонние встречи, подписание соглашений о сотрудничестве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в российско-узбекском медицинском форуме, который пройдет в Самарканде. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Мурашко в субботу примет участие в российско-узбекском медицинском форуме, который пройдет в Самарканде. В российской делегации представители Минздрава России, российских регионов, руководители ведущих федеральных медицинских центров, ученые, клиницисты. <...> Столь масштабное двустороннее мероприятие в сфере здравоохранения, пройдет впервые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо научных сессий и дискуссий запланированы двусторонние встречи, подписание соглашений о сотрудничестве.

Форум, согласно его программе, направлен на содействие сотрудничеству и обмену между секторами здравоохранения двух стран. Он соберет профессионалов здравоохранения, политиков, отраслевых экспертов и ученых обеих стран для обсуждения вопросов здравоохранения, обмена опытом и изучения возможностей создания совместных проектов.