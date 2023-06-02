Суды о геноциде в годы войны пройдут еще в трех регионах России в 2023 году

Речь идет о Московской, Калининградской и Волгоградской областях

ВОРОНЕЖ, 2 июня. /ТАСС/. Суды о признании геноцидом массовых убийств населения нацистами в годы Великой Отечественной войны планируют провести в 2023 году в Московской, Калининградской и Волгоградской областях. Об этом сказала в ходе онлайн-выступления на форуме "Сообщество" в Воронеже зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

"Вместе с "Волонтерами Победы" мы уже начали поиск свидетелей преступлений на территории еще трех регионов. Это Московская область, Калининградская область и Волгоградская область, уверена, что в этом году также состоятся суды и в этих регионах", - сказала она.

Она уточнила, что недавно Воронежская область стала двенадцатым регионом России, где суд признал геноцидом массовое уничтожение населения нацистами в 1942-43 годах. Она отметила, что важно не просто провести суды по геноциду, но сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше молодежи. "Сейчас готовится новый учебник по обществознанию, единый учебник, он будет выпущен в 2024 году, и есть предложение включить итоги проекта "Без срока давности" в разделы этого учебника", - сказала Занко.

Она отметила, что в новом учебнике обществознания важно проработать и добавить материалы по международным нормам противодействия геноциду, по итогам Нюрнбергского процесса, по материалам и показаниям свидетелей при проведении судебных процессов в разных регионах нашей страны.

Форум Общественной палаты РФ "Сообщество" проходит в Воронеже 1 и 2 июня под темой "Традиции и ценности в основе будущего страны", в нем принимают участие порядка 1 тыс. человек, они обсудят проблемы высшего и среднего образования, демографические тенденции, проблемы семьи и материнства, вопросы общественного контроля. В 2023 году региональные форумы "Сообщество" также пройдут в Якутске, Вологде и Самаре, итоговый форум состоится в Москве в начале ноября.