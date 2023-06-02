В Херсонской области открылся первый школьный музей Победы

Материалы выставки рассказывают о Ржевской и Сталинградской битвах, прорыве блокады Ленинграда

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Херсонская область присоединилась к всероссийской программе "Школьный музей Победы". Первая экспозиция открылась в Генической санаторной общеобразовательной школе-интернате, передает корреспондент ТАСС.

"Данное учебное заведение является первым, куда зашел проект на территории Херсонской области. Это не только настенные экспозиции, но и целый комплекс мероприятий в формате онлайн, включая конкурсы, экскурсии, методические рекомендации, фильмы и уроки", - сказал на открытии депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Материалы выставки рассказывают о Ржевской и Сталинградской битвах, прорыве блокады Ленинграда и основаны на материалах Музея Победы в Москве. По словам Кастюкевича, в течение лета подобные экспозиции планируется открыть во всех общеобразовательных школах региона.

Как отметила директор Генической школы-интерната Нина Зеленская, выставка будет интересна как детям, так и их родителям, а также педагогам. В дальнейшем экспозицию планируется дополнить материалами об истории Геническа и Херсонщины в годы Великой Отечественной войны.

Проект "Школьный музей Победы" реализует Музей Победы с сентября 2019-го совместно с Министерством просвещения РФ, Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского исторического общества. К нему уже присоединились больше 1,5 тыс. школ из 86 регионов России и Белоруссии. Из новых российских регионов Херсонская область присоединилась к проекту второй. Ранее восемь школьных музеев Победы открыли в ДНР.