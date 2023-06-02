"Синергия" открыла совместную кафедру с китайским университетом

Как отметили в пресс-службе "Синергии", это первая в КНР совместная российско-китайская кафедра, обеспечивающая подготовку специалистов в сфере коммерческой лингвистики

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Университет "Синергия" открыл российско-китайскую кафедру лингвистики в Сельскохозяйственном университете Хуачжун в Ухане. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В ходе официального визита ректора университета "Синергия" Артема Васильева в КНР была открыта совместная российско-китайская кафедра, Ухань. Это первая в Китае совместная российско-китайская кафедра, обеспечивающая подготовку специалистов в сфере коммерческой лингвистики", - говорится в сообщении.

В рамках работы кафедры предусмотрены образовательные программы двойных дипломов и дополнительного профессионального образования, а также стажировки и обмен преподавателями. Также на базе новой совместной кафедры будет осуществлен ряд образовательных инициатив и созданы совместные проекты по экспорту и импорту сельскохозяйственных продуктов. Обучение в рамках программы начнется с сентября.

Кроме того, стороны договорились о проведении российско-китайского бизнес-форума, в рамках которого китайские и российские предприниматели познакомятся с возможностями двух стран по расширению своего бизнеса.

"На кафедре будут представлены в том числе и другие международные проекты университета. Таким образом, студенты получат возможность включенного обучения в кампусе университета "Синергия" в Дубае", - рассказали в "Синергии".