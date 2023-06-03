На ВДНХ открыли пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса"

Он составляет единый комплекс с Садом пяти чувств

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. На ВДНХ открыли ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса". Непрерывный пешеходный маршрут, проходящий по несущей конструкции в виде знака бесконечности, составляет единый комплекс с Садом пяти чувств, сообщили в субботу в пресс-службе выставки.

"В зоне ландшафтного парка "Природа культивируемая" на ВДНХ появился необычный пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса". Он назван в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса, так как напоминает его знаменитую ленту - один из самых узнаваемых образов математики. Если глядеть на многоуровневую конструкцию снаружи и изнутри, то кажется, что полотно пешеходной тропы внутри металлического короба перекручивается", - значится в сообщении.

Как отметил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, "Лента Мебиуса" является уникальным арт-объектом, ландшафтным аттракционом на территории выставки, "аналогов которому не существует как в стране, так и в мире".

"Уверен, что новое прогулочное пространство станет важной точкой притяжения, местом, где обязательно нужно побывать при посещении ВДНХ. Пешеходная тропа в сверкающем металлическом коробе, окруженная растениями Сада пяти чувств, подарит яркие впечатления каждому, кто посетит эту локацию главной выставки страны", - сказал Шогуров, чьи слова приводит пресс-служба.

Гендиректор добавил, что "Лента Мебиуса" - не первый прогулочный маршрут, созданный на ВДНХ в период ее новейшей истории. В 2019 году открыли экотропу, пролегающую на уровне крон деревьев. Она расположена в зоне ландшафтного парка "Природа дикая" в Шереметьевской дубраве.

Создание аттракциона

"Работы по созданию "Ленты Мебиуса" начались в 2019 году. Это был уникальный проект, для которого потребовались нестандартные решения и самые современные технологии. Наши специалисты провели огромную работу, результат ее - необычный аттракцион, который привлечет внимание как взрослых, так и детей", - сказал замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин, чьи слова также приводит пресс-служба ВДНХ.

Он уточнил, что сначала на основание конструкции установили металлический каркас из 46 секций, а затем смонтировали фасадную 3D-систему, выполненную из алюминиевого профиля. Облицовка состоит из 2 694 декоративных панелей с гальваническим покрытием, каждая из которых изогнута особым образом. Ни один из этих фрагментов не дублируется. Их размер - от 0,5 до 3,1 кв. м, а общая площадь - 4 480 кв. м. Чтобы закрепить панели, было использовано почти 24 тыс. болтовых соединений.

Длина тропы составляет 340 м. Высота сооружения доходит до 9,5 м, а прогулочная дорожка "Ленты Мебиуса" поднята на 8,4 м. Вдоль дорожки установили ограждения из многослойного закаленного стекла триплекс высотой 1,2 м и площадью свыше 476 кв. м.

Снаружи и внутри "восьмерки" высадили Сад пяти чувств. Согласно идее Мишеля Пена - французского архитектора, автора концепции ландшафтного парка ВДНХ, - растения в каждой из зон сада подобраны так, чтобы "пробуждать" преимущественно одно из пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус).