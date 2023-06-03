В Великорецкий крестный ход в Кировской области отправились около 22 тыс. человек

В городе перекрыли несколько улиц и скорректировали маршруты движения общественного транспорта

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Около 22 тыс. человек в субботу отправились из Кирова в крестный ход в село Великорецкое Кировской области с иконой святителя Николая Чудотворца, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"[В 2023 году участие принимают] около 22 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе правительства области.

Паломники со всей России начали прибывать в Киров 2 июня, чтобы успеть посетить храмы и монастыри города. На ночлег участники крестного хода расположились на стадионе "Трудовые резервы" напротив Свято-Трифонова монастыря, где для них организовали палаточный лагерь, полевую кухню. В субботу паломников поприветствовал губернатор региона Александр Соколов.

"Сегодня здесь представители разных регионов, разных национальностей. Все мы едины в вере в православие, вере в лучшее и хотим, чтобы наша земля была под покровом Пресвятой Богородицы и под заступничеством Николая Чудотворца. Сегодня обращаюсь ко всем паломникам: берегите себя, выбирайте по силам тяготы, следите друг за другом, помогайте друг другу", - обратился к паломникам Соколов. Губернатор прошел с крестным ходом до Троицкой церкви в Макарье.

В Кирове во время следования паломников перекрыли несколько улиц, также скорректировали маршруты движения общественного транспорта. На протяжении всего пути паломников будут сопровождать бригады скорой медицинской помощи. В местах ночных стоянок установят палаточные городки.

О крестном ходе

Великорецкий крестный ход проходит в Кировской области ежегодно с 3 по 8 июня. Как сообщается на сайте Вятской епархии, согласно церковному преданию, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Он принес икону домой, вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе, люди приходили на место явления иконы, общими усилиями построили на берегу реки часовню, а позже храм. В 1392 году, беспокоясь за святыню, верующие перенесли икону с берегов реки Великой в Хлынов (прежнее название Кирова) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 1920-х годов образ Николая Великорецкого находился в Кафедральном соборе Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора икона исчезла. С 1930-х по 1990-е годы Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все эти годы приходили к святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу присвоили статус всероссийского.

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации к верующим обратились с просьбой не приезжать в регион, однако значительное число паломников все же прибыли в Киров и прошли крестный ход самостоятельно, несмотря на запреты, без сопровождения полиции и медиков. Икону провезли по маршруту на автомобиле, после чего сопровождавшие икону священнослужители ушли на карантин на 14 дней. В 2021 году РПЦ также заявила, что из-за сложной эпидемиологической ситуации организованных мест стоянок и питания на маршруте не будет, участники сами организовывали себе питание и ночлег. В 2022 году крестный ход проходил организованно.

Великорецкий крестный ход - один из самых протяженных крестных ходов в России, он начинается от Свято-Успенского собора Кирова, идет через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово в село Великорецкое, где проводятся молебны в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются в Киров 8 июня. В крестном ходе участвуют тысячи паломников из разных городов и сел России, они проходят 180-километровый путь.