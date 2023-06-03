В Самарканде начал работу первый узбекско-российский медицинский форум

В нем принимают участие около 1 тыс. специалистов в сфере здравоохранения

ТАШКЕНТ, 3 июня. /ТАСС/. Первый узбекско-российский медицинский форум, в котором участвуют более 190 российских специалистов в сфере здравоохранения, открылся в Самарканде. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.

"Возглавляющий российскую делегацию министр здравоохранения Михаил Мурашко в своем выступлении отметил, что Россия и Узбекистан демонстрируют уверенную динамику и потенциал к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки", - говорится в распространенном сообщении. По словам Мурашко, большие успехи в сотрудничестве двух стран достигнуты в трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии, онкогематологии, акушерстве, неонатологии и генетике, отметили в посольстве.

В течение двух дней на форуме пройдут научные сессии и дискуссии, а также двусторонние встречи. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве. В посольстве подчеркнули, что это первое российско-узбекское мероприятие в сфере здравоохранения такого масштаба. Всего в форуме принимают участие около 1 тыс. специалистов.

За последние три года около 500 узбекских специалистов прошли подготовку в ведущих клиниках, медицинских центрах и учебных заведениях России.