МЧС распространило штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило штормовое предупреждение о заморозках в столице до минус 2 градусов утром и ночью в воскресенье и понедельник. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе городского главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2 - 0 градусов С", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также лучше избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. "Будьте внимательны и осторожны!", - призвали в главке.