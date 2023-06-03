3 июня, 14:29

МЧС распространило штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило штормовое предупреждение о заморозках в столице до минус 2 градусов утром и ночью в воскресенье и понедельник. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе городского главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2 - 0 градусов С", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также лучше избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. "Будьте внимательны и осторожны!", - призвали в главке. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация