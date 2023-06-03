В Англии арестовали свыше 30 человек, пытавшихся помешать проведению скачек в Эпсоме

Несколько членов движения Animal Rising выскочили на поле во время соревнований, однако большинство были задержаны на трибунах или еще по дороге к ипподрому

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Полиция английского графства Суррей сообщила в субботу о задержании 31 человека по подозрению в попытке помешать проведению скачек в Эпсоме. Организаторы Эпсомского дерби, которое проводится с 1780 года и является одним из главных событий британского конного спорта, в этому году приняли беспрецедентные меры безопасности, опасаясь, что мероприятие сорвут экоактивисты.

Несколько членов движения природозащитников Animal Rising ("Бунт животных") выскочили на поле во время соревнований, однако большинство были задержаны на трибунах или еще по дороге к ипподрому на основе судебного ордера. В апреле члены Animal Rising помешали вовремя начать престижные скачки Grand National, которые ежегодно проводятся на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля в присутствии более 70 тыс. человек. Эпсомское дерби каждый год привлекает свыше 130 тыс. человек.

"Наши службы безопасности и полиция действовали быстро и решительно, чтобы увести протестующего из Animal Rising, вышедшего на поле после начала дерби и в ходе проведения соревнований. Это безрассудное и незаконное поведение, угрожающее безопасности как двуногих, так и четвероногих спортсменов, является нарушением предписания Высокого суда, полученного жокей-клубом на прошлой неделе и запрещающего вторжение [на территорию ипподромов]", - заявил глава английского жокей-клуба Невин Трусдейл, обещав, что организация, владеющая 15 крупнейшими ипподромами королевства, будет добиваться судебного преследования нарушителей.

В Animal Rising заявляют, что хотят привлечь внимание к тому факту, что лошади нередко гибнут и получают тяжелые увечья во время скачек. Участники движения заявляют, что проведение конных соревнований является эксплуатацией животных и должно быть запрещено.