4 июня, 01:08

В США полиция прервала исполнение детьми национального гимна в Капитолии

AP Photo/ Patrick Semansky
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo/ Patrick Semansky

По словам члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, такое решение обосновали тем, что исполнение гимна "может кого-то оскорбить"

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. В США полиция не позволила детскому хору допеть гимн страны в Капитолии, заявив, что кто-то может счесть такое выступление оскорбительным. Об этом в пятницу сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

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"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии, когда его прервала полиция Капитолия. Хору сказали, что "некоторые полицейские посчитали, что это может кого-то оскорбить или привести к неприятностям". Исполнение детьми национального гимна - это не оскорбление, наоборот, такого нужно еще больше", - написала она. Законодатель добавила, что после публикации этого твита с ней связался руководитель детского хора и подтвердил, что полиция действительно запретила детям петь.

По информации газеты The Washington Times, инцидент произошел 26 мая. Полиция объяснила свои действия тем, что в стенах Капитолия "запрещены демонстрации и музыкальные выступления". 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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