Собянин заявил о благоустройстве более 160 школ и детских садов в период летних каникул

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 160 территорий школ и детских садов в Москве будут благоустроены в период летних каникул, сообщил в понедельник в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время каникул благоустроим больше 160 территорий школ и детских садов. Обновим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, высадим деревья", - написал мэр.

Собянин отметил, что территории будут открыты для всех местных жителей, везде будут установлены новые системы освещения и видеонаблюдения.

С 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.