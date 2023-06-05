В Общественной палате началось голосование за кандидатов в ее новый состав от НКО

Оно продлится до 14 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ начали голосовать за кандидатов в ее новый состав от общественных объединений, сообщил в понедельник член ОП РФ Александр Малькевич.

"Началось голосование по выбору членов Общественной палаты Российской Федерации 8-го состава (по так называемому "третьему списку" - от общероссийских общественных объединений)", - написал он в своем Telegram-канале.

Малькевич напомнил, что голосуют члены ОП, уже вошедшие в ее состав по указу президента (40 человек) и от региональных палат (87 человек). Голосование проходит в электронной форме, оно продлится до 14 июня. Его итоги будут опубликованы на сайте палаты.

Член ОП РФ отметил, что среди кандидатов много известных людей: в частности, два бывших депутата Госдумы - председатель Объединения профсоюзов России Сергей Вострецов, председатель региональной общественной организации "Землячество Башкортостана" Инга Юмашева, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, секретарь СЖР Екатерина Агранович, журналист Дмитрий Киселев, блогер и писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Конкурс по отбору 43 граждан, которые войдут в состав ОП РФ как представители некоммерческих организаций (НКО), в том числе общероссийских общественных объединений, начался 20 апреля и длился месяц. Новый состав палаты начнет работу не позднее 1 июля 2023 года.

О палате

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее - 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 представляют общественные палаты субъектов РФ, еще 43 - некоммерческие организации.