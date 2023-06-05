На западе Москвы завершили основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"

В результате в этом районе появились регулярный сад с живыми изгородями, новые зоны отдыха и прогулочные маршруты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кунцевская" в Москве. В результате в этом районе появились новые зоны отдыха, прогулочные маршруты, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершили основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Кунцевская". Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, адаптация пространств возле нее под запросы местных жителей. В результате благоустройства в этом районе появились новые зоны отдыха, прогулочные маршруты и даже регулярный сад", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что работы прошли на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Полностью завершить работы у станции планируется в июле этого года.

Специалисты убрали под землю воздушные провода, дополнительно проложили водосточные сети, заменили 118 дождеприемных решеток и колодцев, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, организовали парковки для автомобилей и велосипедов. Кроме того, были обустроены новые наземные пешеходные переходы, которые оборудовали 65 опорами контрастного освещения, установлено 500 фонарей. Также там обустроили пять остановочных павильонов с зарядными слотами; высадили 280 деревьев и 2,5 тыс. кустарников, разбили 120 тыс. кв. м газона и цветники общей площадью около 2,8 тыс. кв. м.

"На пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц появился небольшой сквер с зигзагообразной дорожкой и зонами отдыха. В сквере на пересечении Рублевского шоссе и Малой Филевской улицы сделали альтернативный прогулочный маршрут и разместили круговые качели. Автобусную остановку у выхода №1 со станции метро "Кунцевская" реорганизовали и расширили, создав площадь с зоной отдыха, украшенной арт-объектом", - перечисляется в материале.

Добавляется, что на территории вдоль улицы Ивана Франко разбили регулярный сад с живыми изгородями из вечнозеленых туй, на их фоне высадили рядами более низкие лиственные кустарники, разбили цветники с многолетниками. Пространство около небольшого пруда было оформлено в стиле японского сада, сделали экотропу и мостки с деревянным настилом.