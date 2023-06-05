Рузе планируют присвоить звание "Населенный пункт воинской доблести"

В Подмосковье звания удостоены 33 населенных пункта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Город Руза может получить почетное звание Московской области "Населенный пункт воинской доблести", соответствующее ходатайство рассмотрят депутаты Мособлдумы на ближайшем заседании. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального парламента.

"Мособлдума в ходе заседания 8 июня рассмотрит ходатайство о присвоении почетного звания Московской области "Населенный пункт воинской доблести" Рузе. Предложение поступило от Совета депутатов Рузского городского округа", - говорится в сообщении.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, почетное звание присваивается городам, поселкам, селам и деревням, на чьих землях шли сражения во время Великой Отечественной войны. "В настоящее время в Подмосковье звания удостоены 33 населенных пункта", - привели в тексте слова Брынцалова.

Осенью 1941 года фашистские войска при наступлении на Москву приблизились к Рузе, начался штурм города. Когда в бой вступили немецкие танки и начали обстреливать пулеметные точки и полевые позиции, советские войска ответили артиллеристским, противотанковым и зенитным огнем. Бой длился два часа, но Руза была захвачена.

"Мужество, стойкость и массовый героизм бойцов, вставших на защиту Рузы от захватчиков, достойны быть отмеченными в ряду лучших образцов истинного патриотизма и самоотверженного служения своему народу и Отечеству. Сегодня важно сохранять символы Победы, это нужно и нам, и последующим поколениям. Поэтому уверен, что инициатива найдет поддержку у депутатов Мособлдумы. А жители Рузы будут заслуженно гордиться этим почетным званием", - подчеркнул председатель облдумы.