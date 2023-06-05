Интерактивный павильон о транспорте Москвы открылся на площади Киевского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что павильон станет уникальной образовательно-развлекательной площадкой для детей, не имеющей аналогов в мире

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новая интерактивная экспозиция о московском транспорте открылась в павильоне на площади Киевского вокзала. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли обновленный павильон московского транспорта на площади Киевского вокзала. Мы создали этот павильон в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. Экспозиция имела большой успех. Видя интерес к теме, решили провести реконструкцию и посвятить выставку главным транспортным проектам Москвы", - написал мэр.

По его словам, в павильоне будет особенно интересно семьям с детьми. "Это интерактивное пространство, где ребята могут играть, получать полезную информацию о разных видах транспорта столицы и определиться с будущей профессией. Например, на VR-аттракционе "Кабина машиниста" можно управлять поездом на БКЛ. В "Игротеке" - крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным московским улицам. На "Маршрутизаторе" - сравнивать городские маршруты в разные годы, узнавать факты о станциях, собирать пазл со схемой метро", - отметил Собянин.

Так, посетители павильона смогут узнать о транспортных достижениях и рекордах столицы, виртуально увидеть объекты с высоты птичьего полета и поучаствовать в профильных мастер-классах. Для старшеклассников и студентов запланированы лекции по разным темам - от правил дорожного движения до IT-технологий в транспорте. "Историки, экскурсоводы, путешественники расскажут о транспорте столицы, его истории, легендах и будущем. Павильон станет уникальной образовательно-развлекательной площадкой для детей, не имеющей аналогов в мире", - заявил мэр.

Павильон будет работать без выходных, с 09:00 до 21:00. Информация о порядке посещения скоро появится на Едином транспортном портале transport.mos.ru.