На платформе по обучению русскому языку детей-мигрантов зарегистрировались 40 тыс. человек

По словам руководителя проекта "Дети здесь" Ксении Рудич, многие из детей еще не переехали в РФ и готовятся к обучению в российских школах заранее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Образовательная платформа "Дети здесь", созданная для обучения русскому языку детей-мигрантов, за год своей работы приняла более 40 тыс. человек. Многие из зарегистрировавшихся детей еще только планируют переезд в Россию и готовятся к обучению в российских школах заранее, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в понедельник руководитель проекта Ксения Рудич.

"Проект идет уже год, запустились мы 6 июня 2022 года. "Дети здесь" - это онлайн-платформа по обучению детей-мигрантов из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. <…> По итогам проекта за год у нас более 40 тыс. регистраций на платформе. Судя по тому, откуда регистрируются - регистрировались многие дети, которые еще не приехали в Россию, а только собираются переезжать в ближайшее время", - рассказала Рудич на пресс-конференции.

Трудности перевода

Инициаторы проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, изначально избрали для платформы цифровой формат, чтобы можно было охватить как можно больше регионов России, в которые приезжают мигранты. Рудич отметила, что интеграция мигрантов - задача не только Петербурга и Москвы, но и многих других субъектов Федерации, однако за пределами двух столиц наблюдается острая нехватка обучающих проектов для детей.

Онлайн-платформа при регистрации предлагает детям пройти языковой тест, который далее бы определил их уровень владения языком и предложил один из трех курсов по уровню их знаний. Рудич рассказала, что 80% детей, которые зарегистрировались на платформе, в ходе обучения успешно перешли на следующий уровень, усовершенствовав свой русский язык.

Руководитель "Дети здесь" отметила, что одна из основных проблем, с которой проект столкнулся на этапе запуска, - относительная закрытость мигрантских сообществ и трудности в распространении платформы через них. В итоге организаторы инициативы устанавливали прямые связи с министерствами образования и школами по всей стране, со многими образовательными учреждениями, в которых значительная доля детей-мигрантов, установились тесные отношения.

Помимо стандартных форм преподавания на платформе также создавались разговорные клубы, а для того, чтобы сделать образовательный процесс более увлекательным, организаторы проекта в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" и другими ведущими анимационными студиями сделали переводы известных мультиков на языки стран происхождения детей.

"Был такой случай, нам позвонила женщина и сказала, что ее дети дружат с детьми из Узбекистана, а она помогает им осваивать нашу платформу, помогает учить русский язык, и ее дети вместе с детьми из Узбекистана смотрят мультики. Мне кажется, это очень важный показатель, что проект стал объединяющим звеном для многих детей", - рассказала Рудич.

Тем не менее, по ее словам, в части интеграции детей из других стран и преподавания им русского языка в стране на данный момент существует большое количество пробелов в законодательстве - многие вопросы поступления в российские школы регулируются недостаточно, а самим детям зачастую не оказывается должной помощи в переходе на новый для них язык. Сейчас эти вопросы удается решать во многом благодаря социальным инициативам и проектам.