В ООН представили фильм о работе переводчика с русского языка

Показ документального проекта "Родом из Вавилона" состоялся в рамках Дня русского языка

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН представило в понедельник в рамках Дня русского языка документальный фильм о работе синхронного переводчика "Родом из Вавилона". На мероприятии присутствовали дипломаты стран СНГ, сотрудники Русской службы и Секретариата всемирной организации.

"Русский язык - это не просто инструмент общения, но и уникальный кладезь знаний об окружающем мире, архив коллективной памяти целых поколений людей, - отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя. - Русский язык динамично развивается на международной арене, он является официальным или рабочим в 15 крупнейших международных организациях под эгидой ООН и других глобальных структурах". Постпред РФ рассказал, что в феврале 2022 года некоторые "пытались отменить" русский язык в ООН. "Некоторыми буйными такие предложения делались. Но никто это серьезно не воспринял. Русский язык не отменишь", - заявил глава дипмиссии.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что в современном мире многоязычие становится все более важным аспектом. "Русский язык играет значительную роль в обеспечении этого многообразия в ООН и взаимопонимания между народами", - констатировал Рыбаков.

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев рассказал, что в его семье говорят и воспитывают детей на азербайджанском и на русском языках. "Русский язык - замечательный с точки зрения красоты и звучания", - отметил Алиев.