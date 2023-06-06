Якутский университет и московский вуз совместно разработают программу по востоковедению

В рамках программы планируют приглашать ведущих лекторов и обмениваться опытом

ЯКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии разработает совместно с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) сетевую программу по направлению "Востоковедение". Об этом сообщила во вторник ТАСС кандидат филологических наук, заведующая кафедрой восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Елена Руфова.

"Одним из направлений развития кафедры восточных языков и страноведения нашего института является консолидация научных и образовательных учреждений для повышения качества образования, в том числе и по направлению "Востоковедение". Приглашение ведущих лекторов, обмен опытом в разработке и лицензирование направления "Востоковедение" в СВФУ станет основой для разработки сетевой программы между нашими университетами", - сказала Руфова, отметив, что программа представит собой "сбалансированную комплексную программу по изучению стран и народов Востока".

Она напомнила, что между вузами подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках него запланировано взаимодействие в сфере академической мобильности, проведение совместных мероприятий, а также участие преподавателей в научных конференциях и учебно-методических семинарах.

Один из центральных образовательных компонентов программы - общий востоковедческий цикл дисциплин, где студенты будут изучать Восток в целом: особенности интеграционных процессов на Востоке, отношения России со странами Востока, деловая среда Азии, история восточных цивилизаций.

СВФУ - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Якутии и Чукотском автономном округе. В вузе обучаются свыше 19 тыс. человек.