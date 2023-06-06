Актер Андрей Соколов возглавил общественный совет УФСИН по Москве

В новый состав общественного совета вошли 22 человека

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Народный артист России Андрей Соколов избран председателем общественного совета при УФСИН России по Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного УФСИН по итогам заседания обновленного состава общественного совета.

"В новый состав общественного совета при УФСИН России по Москве вошли 22 человека. В обновленный состав общественного совета вошли известные деятели науки, культуры, образования, адвокатуры, представители общественности. Председателем общественного совета при УФСИН избран народный артист Российской Федерации, режиссер театра и кино, продюсер и общественный деятель Андрей Соколов", - сообщили в УФСИН.

Начальник УФСИН Сергей Мороз выразил уверенность, что совместными усилиями диалог с правозащитным сообществом и общественными организациями, религиозными объединениями станет более продуктивным, направленным на совершенствование деятельности пенитенциарного ведомства.