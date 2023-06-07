Детский союз КНДР подарил военным страны комплексы РСЗО

Деньги на покупку систем были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Детский союз Кореи по случаю 77-летия со дня своего основания приобрел для Корейской народной армии реактивные системы залпового огня (РСЗО) и передал их военным. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Торжественная передача систем состоялась во вторник перед Мангёндэским дворцом школьников в Пхеньяне. Комплексы названы "Сонён", что по-корейски означает "мальчик". После церемонии вооружение было направлено в части Корейской народной армии.

Средства на приобретение РСЗО были собраны благодаря участию школьников в трудовых кампаниях, в рамках которых подрастающее поколение помогает взрослым на полях, собирает металлолом, лекарственные травы и семена.

Детский союз Кореи был создан 6 июня 1946 года. Организация объединяет детей возрастом от 7 до 14 лет. Согласно оценкам, которые приводит южнокорейское агентство Yonhap, число членов союза составляет около 3 млн.