В регионах Западной Сибири в конце недели ожидаются дожди

По словам начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, осадки будут локальными в связи с развитием кучево-дождевой облачности

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Дожди в регионах Западной Сибири, где установилась тридцатиградусная жара, ожидаются в пятницу и субботу, сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

"Ждем кратковременные дожди с грозами. Они будут локальные в связи с развитием кучево-дождевой облачности с конвективной деятельностью", - сказала она, добавив, что вероятность сильных дождей сохраняется.

В городах Сибири уже несколько дней подряд фиксируются температурные рекорды. По словам синоптика, установившаяся аномальная жара обусловлена гребнем тепла в нижних слоях атмосферы над территорией. "Сохраняется столб высокого атмосферного давления, а нисходящие потоки воздуха приводят к тому, что облачность у нас не развивается. Плюс еще заток тепла у нас осуществляется с юго-запада и запада, а это у нас западные районы северного Казахстана, южного Урала, где воздушные массы достаточно сильно прогреты", - пояснила Кичанова.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата Алексей Кокорин заявил, что температурные рекорды и погодные аномалии в Сибири являются проявлением глобального потепления, в будущем такие жаркие периоды могут участиться.